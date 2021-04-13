Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele 36 şahsa işlem yapıldı

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 5'i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 31'i ise kullanmaktan 36 şüpheli yakalanıp, işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde çeşitli çalışmalar yaptı. Polisin çalışmalarında uyuşturucu madde ticareti yapan 5, kullanan ise 31 şahıs yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'üne ise adli kontrol şartı getirildi. 31 şüpheliye ise "Uyuşturucu Madde Kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

Öteyandan ekipler şüphelilerden 104 gram metamfetamin, 106 gram kubar ve toz esrar, 91 gram kokain,2 adet sentetik ecza, 511 adet uyuşturucu hap ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi.