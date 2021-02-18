İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 5 tutuklama

Elazığ’da polisin uyuşturucu ile mücadelede kapsamında yaptığı çalışmada gözaltına alınan 14 şahıstan 5’i tutuklandı.

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadelede kapsamında yaptığı çalışmada gözaltına alınan 14 şahıstan 5'i tutuklandı.


Alınan bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında son iki hafta içerisinde bir çok çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 14 şüpheli yakalandı, 5'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.Ayrıca ekiplerin çalışmasında 551 gram metamfetamin, çeşitli miktarlarda kubar esrar, toz esrar, eroin, sentetik ecza,uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdiği bildirildi.


Öteyandan kullanıcı olduğu belirlenen 46 şahsı da yakalayan polis hepsine “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan adli İşlem yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.