Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele

Elazığ'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 5'i kullanıcı toplam 7 şüpheli yakalanarak haklarına işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde çalışma yaptı. Ekiplerin 3 günlük yaptığı çalışmada uyuşturucu madde kullanmak suçundan 5 ve ticaretini yapmak suçundan 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınana şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan aramalarda ise, bir miktar kubar ve toz esrar ele geçirildiği bildirildi.