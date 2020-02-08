İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele

Elazığ’da güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheliyi yakaladı, 2 kilo 520 gram toz,reçine ve kubar esrar ele geçirdi.

Elazığ'da güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheliyi yakaladı, 2 kilo 520 gram toz,reçine ve kubar esrar ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında şüpehil M.T.S'nin Diyarbakır'dan Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler şahsı Elazığ girişinde takibe alıp operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli yakalandı, araçta yapılan aramada ise 2 kilo 400 gram kubar, 110 gram toz, 10 gram reçine olmak üzere toplam 2 kilo 520 gram esrar ele geçirdi.


Şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.