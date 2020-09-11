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Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele:2 tutuklama

Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin ve kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı, 27 şahsa da uyuşturucu madde kullanma suçundan yasal işlem yapıldı.

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin ve kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı, 27 şahsa da uyuşturucu madde kullanma suçundan yasal işlem yapıldı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında şüpheli bir araçta 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 2 şahıs yakalandı. Bir başka olayda ise uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese baskın yapıldı 5 adet fişeklenmiş halde metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Her iki çalışmada gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öteyandan polis, yaptığı uygulamalarda 27 şahsı 64 gram toz esrar, 22 gram metamfetamin, 455 gram kubar esrar ile bir miktar da kokain maddesi ile yakaladı. 27 şahsa da uyuşturucu madde kullanmaktan yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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