Elazığ'da uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti

Elazığ'da uyuşturucu hap kullanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte merkeze bağlı Aydıncık köyü mevki Keban Baraj Gölü kıyısına gezmeye giden A.G. (19), arkadaşıyla birlikte uyuşturucu hap aldı. Bir süre sonra gencin rahatsızlanması üzerine arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.