Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklama

Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda yakalanan şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde çalışma yaptı. Ekiplerin bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan 24, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 7 ve uyuşturucudan aranması bulunan 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramada ise 1 kilo 257 gram kubar esrar, 22 gram Metamfetamin, 18 gram esrar, 3,31 gram toz esrar, 0,64 gr eroin ve 5 adet sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 385 TL ele geçirildiği bildirildi.