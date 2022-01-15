İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kent genelinde bir şüphelinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin seyahat ettiği aracı takip ederek kontrol noktasında durdurdu. Yapılan üst ve eşya aramasında şüphelinin çantasında 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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