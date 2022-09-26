Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen şüpheli C.Y.'nin evine dedektör köpeği ‘Nina' yardımıyla operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 parça halinde 206.5 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli C.Y. bugün adliyeye sevk edildi.