Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, çeşitli miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Güneykent Mahallesi'nde ikamet eden T.A.'nın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Güneykent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alınırken ikametgahta yapılan aramada, 20 gram Metamfetamin, 10 gram Skunk, 2 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ve 17 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.