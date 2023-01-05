İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyon neticesinde uyuşturucu taciri M.D. isimli şahıs kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şahıs üzerinden yapılan aramada 91.6 gram esrar maddesi, 0.50 gram metamfetamin, 1,8 gram ağırlığında Hint keneviri tohumu ve bir adet tabanca ele geçirildi. M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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