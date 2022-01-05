İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklanırken, 8 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklanırken, 8 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen O.K. (33) üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada üzerinde 518 gram esrar maddesi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan çalışmalar esnasında, sokak satıcısından uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 8 şahıs hakkında da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapılırken, üzerlerinden de 1 gram metamfetamin, 1,5 gram kubar esrar, 1 gram toz esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

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