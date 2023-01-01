Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar sırasında yakalaması yapılan şüpheli S.H.Y.'nin (31) üzerinde yapılan aramada, 1 parça halinde 107,34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca kon ile bağlantılı olarak T.M. ve K.Ö. de gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 1 parça halinde 12,64 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen S.H.Y, T.M. ve K.Ö. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.