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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ polisinin şüphelenip bir araca düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alında, 168 gram toz esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kent merkezinde belirlenen şüpheli bir araca operasyon yapıldı. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada paketler içinde 168 gram toz esrar ele geçirildi.


Emniyete götürülüp ifadeleri alınan şüphelilerden E.Ç. uyuşturucu ticareti yapmaktan, diğer 3 şüpheli ise kullanmaktan adliyeye sevk edildi.

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