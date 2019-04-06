Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kent merkezinde belirlenen şüpheli bir araca operasyon yapıldı. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada paketler içinde 168 gram toz esrar ele geçirildi.

Emniyete götürülüp ifadeleri alınan şüphelilerden E.Ç. uyuşturucu ticareti yapmaktan, diğer 3 şüpheli ise kullanmaktan adliyeye sevk edildi.