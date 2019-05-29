Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ'da bir araca düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, otomobilin koltuk ve tavanına zulalanmış şekilde 1 kilo 670 gram esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen bir araca çevre yolunda operasyon düzenlendi. Operasyonda araçta bulunan 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Otomobilde yapılan detaylı aramada koltuk altları ile tavana zulalanmış halde 1 kilo 670 gram kubar esrar, 144 adet 144 adet ecstasy ve 2 adet uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.