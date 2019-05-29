İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ’da bir araca düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, otomobilin koltuk ve tavanına zulalanmış şekilde 1 kilo 670 gram esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Elazığ'da bir araca düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, otomobilin koltuk ve tavanına zulalanmış şekilde 1 kilo 670 gram esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen bir araca çevre yolunda operasyon düzenlendi. Operasyonda araçta bulunan 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Otomobilde yapılan detaylı aramada koltuk altları ile tavana zulalanmış halde 1 kilo 670 gram kubar esrar, 144 adet 144 adet ecstasy ve 2 adet uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.