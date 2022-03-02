İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir şüphelinin uyuşturucu madde kaçıracağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kovancılar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları şüphelinin aracını durdurdu. Yapılan arama sonucu şüphelinin çantasında zulalanmış vaziyette 3 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirilirken şüphelide gözaltına alındı.


Ayrıca ekiplerin Gümüşkavak Mahallesinde bulunan bir araçtan şüphelenmesi üzerine yapılan arama sonucunda, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan Payp diye tabir edilen cam düzenek ile 1 adet marka ve modeli bulunmayan 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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