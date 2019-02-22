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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, il ve ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, Palu-Arıcak yolunda belirlenen bir araca operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 12 kilogram da esrar ele geçirildi. Çalışmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerle bağlantılı 4 şahıs daha tespit etti. Bu şahıslar da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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