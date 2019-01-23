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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1’i kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Tespit edilen şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan 1'i kadın 6 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan bugün adliyeye sevk edildi.


Operasyon kapsamında şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 11 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca aynı dosya kapsamında 3 aylık süre zarfında yapılan ara yakalamalarda ise 16 adet extacy hap, 2 gram extacy hap tozu, 10 gram kubar esrar, 38 gram toz esrar ve 224 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği, satıcılardan uyuşturucu madde temin eden 15 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

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