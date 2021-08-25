Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 457 kök kenevir bitkisi ile 470 gram kubar esrar ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri çocuklar nefes alsın diye zehir tacirlerine nefes aldırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Palu ilçesinde dağlık alanda 457 kök kenevir bitkisi ile 470 gram kubar esrar ele geçirdi. Jandarma ekiplerince şüphelilerin tespiti ve haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan yasal işlem başlatılması amacıyla çalışmalara devam edildiği kaydedildi.