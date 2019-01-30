Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:4 gözaltı

Elazığ'ın Palu ilçesinde jandarma ve polisin ortak çalışmasında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli 5 kilo 300 gram esrarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında ortak bir çalışma yaptı. Palu ilçesinde yapılan ortak çalışmada, gömülü bir noktada uyuşturucu madde tespit edildi. Bölgeyi takibe alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narkotik şubelerinin de desteği ile uyuşturucuyu almaya gelen 4 şüpheliyi tespit edildi. Şüpheliler uyuşturucuyu alırken düzenlenen operasyonla suç üstü yakalandı. Operasyonda ayrıca 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

4 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.