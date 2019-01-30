İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:4 gözaltı

Elazığ’ın Palu ilçesinde jandarma ve polisin ortak çalışmasında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli 5 kilo 300 gram esrarla yakalandı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde jandarma ve polisin ortak çalışmasında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli 5 kilo 300 gram esrarla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında ortak bir çalışma yaptı. Palu ilçesinde yapılan ortak çalışmada, gömülü bir noktada uyuşturucu madde tespit edildi. Bölgeyi takibe alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narkotik şubelerinin de desteği ile uyuşturucuyu almaya gelen 4 şüpheliyi tespit edildi. Şüpheliler uyuşturucuyu alırken düzenlenen operasyonla suç üstü yakalandı. Operasyonda ayrıca 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.


4 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.