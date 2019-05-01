Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Elazığ'da polis tarafından yakalanan 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 kişinin 3 şahsa uyuşturucu madde sattığını belirledi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler M.D. ve F.S., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 14 adet uyuşturucu hap, 46 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 610 TL ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.