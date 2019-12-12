İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Elazığ’da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Elazığ'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı adresler belirlenerek eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikisinin üzerinden 15 fişek metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.