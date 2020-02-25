Elazığ'da uyuşturucu taciri 1 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli U.K'nin kullandığı araç belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli yakalanırken, aracında yapılan aramada 2 adet ecstasy hap, 2 fişek Metamfetamin ile bir miktar kubar ve toz esrar ele geçirildi. Araçta ayrıca uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi bulundu.Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öteyandan araçta bulunan ve şüpheli U.K.'den uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen 3 şahsa da kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.