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Elazığ'da uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 2 şüpheli tutuklandı, 20 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 2 şüpheli tutuklandı, 20 şahıs hakkında da işlem yapıldı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda belirlenen 2 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda şüpheliler Ö.S. ve A.C.Ç. yakalandı. Her iki adreste yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda eroin, esrar, hap ve metamfetamin ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Öteyandan çalışmasını sürdüren polis, uyuşturucu madde kullanan 20 şahsı metamfetamin ve esrarla yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

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