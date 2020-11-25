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Elazığ'da uyuşturucu taciri 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 2 şüpheli metamfetamin ve esrarla yakalandı.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 2 şüpheli metamfetamin ve esrarla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ- Diyarbakır Yolu polis uygulama noktasında belirlenen şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan şüpheliler T.D. ve U.E'nin üzerini arayan polis 65 gram metamfetamin ile bir miktar esrar ele geçirdi.


Gözaltına alınan ve emniyete götürülen 2 şüpheli ifadelerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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