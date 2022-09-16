İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da uyuşturucu taciri, bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı

Elazığ’da gece saatlerinde dur ihtarına uymayan bir şüpheli, bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Elazığ'da gece saatlerinde dur ihtarına uymayan bir şüpheli, bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Üzerinde uyuşturucu madde metamfetamin çıkan şüpheli, gözaltına alındı.


Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Üniversite Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ‘Gece Kartalları' olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, devriye esnasında ara sokakta ilerleyen bir şahıstan şüphelenerek durdurmak istedi. Bekçilerin ikazına karşı şahıs, koşarak kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs, kovalamacanın ardından bekçiler tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan ve ismi R.O. olduğu tespit edilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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