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Elazığ'da uyuşturucu taciri yakalandı, 5 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheli yakalandı, 5 kilo 125 gram kubar esrar ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheli yakalandı, 5 kilo 125 gram kubar esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli M.D.'nin (36) uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelinin evi ve işyerini tespit ederek iki adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 5 kilo 125 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelinin jandarma ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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