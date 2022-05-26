Elazığ'da uyuşturucu taciri yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde kent genelinde meydana gelebilecek her türlü uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak 26 Mayıs 2022 günü Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.O. (27) isimli şüphelinin kalmış olduğu otel odasına gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır vaziyette 10 parça halinde toplam 7 gram kokain maddesi ile 2 parça halinde toplam 8 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan B.O., aynı gün tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.