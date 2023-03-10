İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Elazığ’da son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. Uygulamalarda, 22 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlemler yapıldı.


Çalışmalar sırasında ise 266,69 gram metamfetamin, 10,99 gram kubar esrar, 1,34 gram toz esrar, 14,27 gr eroin ele geçirildi.

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