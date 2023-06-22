Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Elazığ'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 1 şahsın, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Uygulamalarda, 27 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlemler yapıldı. Çalışmalar sırasında ise 139,03 gram metamfetamin, 3,17 gram kubar esrar, 2,22 gram toz esrar ve 25 gram kokain ele geçirildi.