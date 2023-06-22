İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Elazığ’da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 1 şahsın, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Uygulamalarda, 27 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlemler yapıldı. Çalışmalar sırasında ise 139,03 gram metamfetamin, 3,17 gram kubar esrar, 2,22 gram toz esrar ve 25 gram kokain ele geçirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.