Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sırasında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 28 şahıs hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Çalışmalar sırasında ise 87,69 gram metamfetamin, 24,37 gram kubar esrar ve 1 kilo 257,93 gram toz esrar ele geçirildi.