Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı

Elazığ'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 1 şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. Uygulamalarda 11 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlemler yapıldı.

Çalışmalar sırasında ise 1,8 gram metamfetamin, 803,37 gram kubar esrar, 0,07 gram kokain ve 7 adet sentetik ecza ele geçirildi.