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Elazığ'da uyuşturucudan 2 şüpheli gözaltında

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 17 kilo 900 gram esrar ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 17 kilo 900 gram esrar ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkıyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında il merkezinde şüpheli görülen ve birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilen iki araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda 8 kilo 900 gram toz esrar maddesi ve 9 kilo kubar esrar maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç sürücüleri M.K. ve İ.A. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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