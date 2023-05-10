İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele: 3 tutuklama

Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor.

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor. Bu çerçevede 3 şüpheli tutuklanırken, 16 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. 16 şahıs hakkında da ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldı.


Çalışmalar sırasında ise 8.944.72 gram kubar esrar ve 622 gr toz esrar ele geçirildiği bildirildi.

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