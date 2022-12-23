İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor.

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor. Bu çerçevede 3 şüpheli tutuklanırken, 11 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. 11 şahıs hakkında da ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlemler yapıldı.


Çalışmalar esnasında, 40,61 gram metamfetamin, 1,24 gram kubar esrar ve 6,50 gram toz esrar ele geçirildi.

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