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Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu ticareti yapan bir şahıs belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonda 400 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 9 bin TL para ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden O.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise serbest kaldı.

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