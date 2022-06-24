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Elazığ'da Uzman Eller Projesi Hibe Sözleşmesi imzalandı

Elazığ’da Uzman Eller Projesine başvuru yaparak projeden faydalanmaya hak kazanan 16 girişimci ile sözleşme imzalandı.

Elazığ'da Uzman Eller Projesine başvuru yaparak projeden faydalanmaya hak kazanan 16 girişimci ile sözleşme imzalandı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Uzman Eller Projesine başvuru yaparak projeden faydalanmaya hak kazanan 16 girişimci ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı. İmza törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç ile girişimciler katıldı.


Proje hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, “Proje ile amacımız bilgi ile toprağı birleştirmek, bilgi, ile hayvancılığı buluşturarak üniversite mezunu gençlerimizin edindikleri teorik bilgilerin sahadaki uygulamalarını devlet eliyle daha iyi noktalara taşımalarını sağlamaktır. Kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik yapacak olan 16 proje sahibi üreticimize her türlü destek verilmeye devam edecektir” dedi.

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