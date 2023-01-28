Elazığ'da uzun süredir beklenen kar yağışı başladı

Elazığ'da uzun zamandır sabırsızlıkla beklenen kar yağışı şehir merkezinde etkili olmaya başlarken vatandaşlar kar yağışından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Şehir merkezi ve ilçelerde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeni ile birçok bölge beyaza büründü. Vatandaşlar kar yağışından dolayı mutlu olduklarını belirtirken yağışların kuraklık için çok iyi olacağını belirtti.

Kurak geçen kış mevsiminin ardından kar yağışının başlamasının çok iyi olduğunu aktaran vatandaşlardan Engin Yıldırım, 'Zaten su kaynaklarımız da kurumuştu çok güzel oldu karın yağması. İnşallah devamı gelir. Biraz geç yağdı ama şuan yağması yer altı kaynaklarımız için daha iyi” dedi.

Kar yağışının kendilerini çok sevindirdiğini aktaran vatandaşlardan Nihat Keskin, “Çünkü kurak geçen bir mevsimdi. Hepimiz endişeliydik kuraklık konusunda. Karın yağmasına çok sevindik. Bu şekilde de devam etmesini istiyoruz. Geçen sene kar yağışı çok iyiydi. Bu yıl da beklentimiz geçen yıla göre aynıydı ama olmadı. Şubat başında yapmaya başladı karın yağması da çok iyi oldu'' ifadelerini kullandı.

Elazığ'ın kar yağışına muhtaç bir şehir olduğunu dile getiren vatandaşlardan Barış Üzek, “Çünkü bizim burada ekinlerimiz, bağlarımız ve buğdaylarımız var. Bunların gelişmesi için bizlere kar ve yağmur gereklidir. Allah nasip etti ve kar yağışı başladı. İnşallah bu şekilde de yağar ve köylülerimiz ve çiftçilerimiz hepsi memnun olurlar ve güzel bir verim alırız” diye konuştu.