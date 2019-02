Elazığ'da Vali Kaldırım ve TSO Başkanı'na coşkulu karşılama

Elazığspor'un transfer tahtasının açılarak son 1 saatte 22 transferin gerçekleşmesinde önemli paya sahip olan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, bordo-beyazlı taraftarlarca davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da transfer tahtasının açılması için büyük mücadele veren ve yapılan 22 transfere öncülük eden Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, İstanbul dönüşü Elazığ'da coşkuyla karşılandı. Davul klarnet eşliğinde karşılama programı tertip eden taraftarlar “Büyük Vali” ve “Elazığ'ın çocuğu Asilhan Arslan” tezahüratı yaptı.

İkili daha sonra uzun araç konvoyu eşliğinde Elazığspor Tesisleri'ne geçti. Tesiste kurban kesilmesinin ardından, futbolcularla antrenman sonrası görüşme yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar ve Elazığspor Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Vali Kaldırım: "Hızlı bir şekilde transferler yapıldı"

Birçok futbolcunun kulüpten ayrıldığına dikkat çeken Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Transfer tahtasının açılması zorunlu hale gelmişti. Son iki haftada biraz eleştiriler yapılsa da transfer tahtası derinden, tereyağından kıl çeker gibi açıldı. Kayyum Başkanı şehri birleştirmeyi başardı. Bütün mesai bu konuya ayrıldı. Hızlı bir şekilde transferler yapıldı. Transferlerin iyi olduğunu düşünüyorum. Hedef ligde kalmak, gerçekçi olmak lazım. Doğru hocayla, doğru uyumla başarı gelecektir. Önemli olan birlik beraberliğin devam etmesi. Taraftarın sabırlı olması lazım. Giresun maçında çok beklenti içinde olmamak lazım. Doğru dokunuşlarla başarı gelecektir. Geleceğe dönük projeler geliştirmek lazım. Akıllı ve şeffaf bir yönetim gerekiyor. İnşallah bunlar da sağlanırsa başarı gelecektir” dedi.

Arslan: "Tüm sorunları temizleyerek yolumuza devam edeceğiz"

Çocukluğunun Elazığspor taraftarı olarak geçtiğini anımsatan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise, “Babam beni her maça götürürdü. O gönül bağımızla bugün kulübü sahipleniyoruz. İstiyoruz ki; çocuklarımız bu şehrin tüm değerlerine sahip çıksınlar. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir misyonla bu kulübe sahip çıktık. Memleketimizin her şeyi değerlidir, Elazığspor da bu değerlerdendir. Elazığ TSO olarak Kayyum Başkanımızın yanındayız bundan sonra da. İhtiyaçları giderebilme, sorunlarını giderebilme anlamında her zaman yanlarındayız güçlü bir yönetim oluşuncaya kadar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçmişteki o güzelliklerle bu kulübe sahip çıkılsın. Tüm sorunları temizleyerek yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Elazığspor Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu da, “İnşallah Elazığspor bundan sonra daha güzel günler görecektir. Bundan sonraki süreçte birinci öncelik güçlü bir yönetim oluşması, ikincisi ise takımın ligde kalması” ifadelerini kullandı.

Daha sonra il protokolü futbolcularla öğle yemeğinde bir araya gelerek, Giresunspor maçı öncesinde başarı diledi.