İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da varil içerisine zulalanmış kenevir ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda varil içerisine zulalanmış 36 kök kenevir ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda varil içerisine zulalanmış 36 kök kenevir ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Palu ilçesinde kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince tespit edilen adrese operasyon planlandı. Yapılan operasyonda evin bahçesinde ve bodrum katında varil içerisine zulalanmış 36 kök kenevir ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin imha edildiği ve gözaltına alınan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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