Elazığ'da vatandaşa aşı kolaylığı, meydana çadır kuruldu

Elazığ' 65 yaş üstü vatandaşların Koronavirüs (Covid-19) aşısı olması için meydana çadır kurularak hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı UMKE tarafından Öğretmenevi önünde ‘Acil Müdahale Çadırı' kuruldu. Kurulan çadırda aşı sırası gelip de randevu almayan veya çekindikleri için hastaneye gidemeyen 65 yaş üstündekiler Covid-19 aşısı olmaya başladı. Aşı yapılmaya başlanan çadırı Vali Erkaya Yırık ziyaret ederek, Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat'tan bilgi aldı.

Şehrin en işlek noktasında aşı çadırı kurularak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, “Covid-19'la mücadelede devletimiz ihtiyaç duyduğu virüs aşısını temin ederek vatandaşlarımızın sağlığı için hizmetine sundu. Malumunuz bu aşılar tüm illerimize dağıtıldı, Elazığ'ımıza da aşılar geldi ve vatandaşlarımız aşılanmaya başlandı. 87 bin hedeften şuana kadar 60 bin hedefin gerçekleştiğini söylemek gerekiyor. Arkadaşlarımız genel sağlık kuruluşlarımızda, hastanelerimizde bununla birlikte aile sağlık merkezlerimizde aşı gerçekleştiriyor. Buna rağmen vatandaşımıza daha kolaylık olması açısından hemen çarşı içerisinde yaşı tutan ve aşı olması gereken vatandaşlarımızın burada daha kolaylıkla sağlık kuruluşuna gitmeden aşı olabilmesi için aşı noktası kuruldu. İl Sağlık Müdürlüğü'müz de arkadaşlarımızı burada görevlendirdi ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İnşallah, 65 yaş ve üzeri tüm riskli gruplardan vatandaşlarımız buraya gelip burada 10-15 dakikalık süreç içerisinde aşılarını yaptırabilecekler” dedi.

Covid-19'la mücadelenin devam ettiğini aktaran Vali Yırık, “Sarı tablodaki yerimiz devam ediyor. özellikle vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, korona virüs halen bulaşıcılığını ve öldürücülüğünü devam ettiriyor. Dolayısıyla ilk günlerdeki gibi maske, mesafe ve hijyen konusundaki titizliğimizi aynı şekilde devam ettirmeliyiz. Çünkü yaptığımız, yapabileceğimiz, ihmal edebileceğimiz bir küçük hata maalesef daha kötü sonuçlara yol açabilecek. Onun için bir olumsuzluk gelişmeden vatandaşlarımıza tekrar hatırlatma ihtiyacı hissettik” diye konuştu.