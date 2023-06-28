Elazığ'da vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Elazığ'da vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde İzzetpaşa Camsi başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın vaazının ardından saf tutan vatandaşlar bayram namazı kıldı. Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi. Daha sonra İzzetpaşa Camisinde Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram namazının ardından konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Çok şükür bu bayramda da özellikle il dışından şehrimize gelip bayram heyecanına katılan vatandaşlarımız, kazasız belasız ulaştılar. Bayramın coşkusunu vatandaşlarımızla idrak ediyoruz. Kurban Bayramı telaşlı bir bayram. Bayram namazımızı eda ettik. Birazdan da inşallah kurbanlarımızı kesip bayramlaşmalarımızı yapacağız. Bu bayramın ilimize, ülkemize ve bütün İslam alemine birlik ve beraberlik içerisinde geçirmemizi yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Nice bayramlarda sağlıkla ve sıhhatle bir arada olmayı temenni ederek bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum” dedi.