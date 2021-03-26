Elazığ'da vatandaşlara 5 bin adet ücretsiz fidan dağıtıldı

Elazığ'da vatandaşlara 5 bin adet ücretsiz badem, ceviz, selvi ve kara çam fidanı dağıtıldı.

Dünya Ormancılık Haftası kapsamında valilik koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi önünde vatandaşlara gelir getirici ağaç türlerinden 5 bin adet ceviz, badem ve selvi ile kara çam fidanı dağıtıldı. Vatandaşlar da ücretsiz olarak verilen fidanlara yoğun ilgi gösterdi. Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner'de fidan dağıtımına katılarak bilgi verdi.

Dünya Ormancılık Haftası kapsamında etkinlikler yaptıklarını aktaran Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, “ 0-6 yaş grubundaki okullarda startını verdik. Hava muhalefetinden dolayı fidan dikim etkinliğini gerçekleştiremedik ancak bugün Elazığ'ın en kalabalık meydanında Öğretmenevi önünde halkımıza etkinliğimizin bir parçası olan fidan dağıtım törenini düzenledik. Bu kapsamda hem gelir getirici hem de orman fidanlığımızdaki mevcut diğer fidan türlerimizle halka ücretsiz fidan dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Halkımızın da teveccühü yüksek. Ceviz, badem, kara ve mavi selvi ile kara çam olmak üzere toplam 5 bin tane fidanı bugün Elazığ'ımıza ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Yine valimizin de bilgisi dahilinde hava şartlarının uygun olması durumunda helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş ve diğer 10 şehidimiz için hatıra ormanı oluşturacağız” dedi.

Bağ ve bahçe işlerini sevdiği için fidan almaya gelen vatandaşlardan İsmet Bal, “ Çok iyi bir iş yapıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Biz de aldık, götürüp dikeriz ve ondan sonra bundan faydalanırız. Ben üç tane ceviz aldım. Ben zaten bu işlerle uğraşmayı seviyorum. Para vermedik, ücretsiz dağıttılar” diye konuştu.

Çam ve ceviz fidanı aldığını dile getiren vatandaşlardan Ali Çok ise, yoğun talepte bulunulduğunu aktardı.