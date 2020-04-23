İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da Vefa ekipleri, çocuklara bayrak dağıttı

Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vefa Sosyal Destek ekipleri, mahalle mahalle gezerek çocuklara bayrak dağıttı.

Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vefa Sosyal Destek ekipleri, mahalle mahalle gezerek çocuklara bayrak dağıttı.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, farklı şekilde kutlandı. Bu kapsamda Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek ekipleri de mahalle mahalle gezerek vatandaşların evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunup, çocuklara bayrak dağıttı. Bayrak dağıtan ekipleri gören çocuklar, heyecan ve mutluluk yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.