Elazığ'da "Veren El ile Alan Eli Buluşturma Günü"

Elazığ'da ihtiyaç sahibi 700 anne ve çocuk, " Veren El ile Alan Eli Buluşturma Günü" etkinliği ile bir mağazadan istedikleri kıyafetleri aldı.

Elazığ İHH Derneği tarafından " Veren El ile Alan Eli Buluşturma Günü" etkinliği kampanyası kapsamında 700 anne ve çocuğa kıyafet yardımında bulundu. Mülteci, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin yer aldığı 700 kişi merkez ve ilçelerden araçlarla kentte bulunan bir mağazaya getirilerek istedikleri kıyafetleri alması sağlandı.

Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren İHH Yetim Birimi Kadın Sorumlusu Tuğba Erdoğan, “700 tane hem mülteci hem yetim hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını ve annelerini mağazada giydirdik. Bugün aslında ‘veren el ile alan eli buluşturma günü'. İlçelerimizden gelen anneler ve çocuklar da bu mutluluğumuza ortak oluyorlar. Kendileri gelip burada bizzat seçerek kıyafet alıyorlar. Bir çok çocuğumuz bunun sevincini yaşıyor. Çünkü kendi bayramlıklarını kendi elleriyle ve kendilerinin hoşuna gidecek şekilde seçerek alıyorlar.Bu hayırdan ve bu güzel programdan yararlandılar” dedi.