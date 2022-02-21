İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da yaban hayatı için doğaya tonlarca yem bırakıldı

Elazığ’da kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Elazığ'da kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da doğaya yem bırakma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda kar yağışının yoğun olarak kendini gösterdiği yüksek kesimlerinde yemleme faaliyeti yürütüldü. Ekipler, farklı bölgelere yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarının karşılanması için toplamda 2 ton 600 kilo yonca ve 900 kilogram buğday bıraktı.


Yem bırakma faaliyetlerinin aralıklarla süreceği bildirildi.

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