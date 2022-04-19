Elazığ'da yaban hayatı ve kaçak avcılar, fotokapanlarla tespit ediliyor

Elazığ'da yaban hayatının takibi için kurulan foto kapanlar ile yaban hayvanları doğal yaşamlarında kayıt altına alınırken aynı zamanda kaçak avcılarda tespit ediliyor.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Elazığ şubesi görevlilerince, yaban hayatının doğal yaşamı ve popülasyonunun takibinin korunması amacıyla farklı yerlere, değişik ebat ve özelliklere sahip fotokapanlar yerleştiriliyor. Isıya ve harekete duyarlı olan ve video ile fotoğraf çekme özelliği bulunan fotokapanlar sayesinde, hayvanların doğal yaşamına ilişkin bilgiler elde ediliyor. Hayvan popülasyonunun artması, korunması ve kayıt altına alınması adına önemli görevler gören fotokapanlar, ayrıca kaçak avlanmanın da önünü geçilerek kaçak avcıların tespit edilmesini sağlıyor.

Öte yandan, Doğa Koruma ve Mili Parklar Elazığ şubesi ekipleri tarafından düzenli olarak kaçak avlanmanın önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin izlenmesi için arazide kurulu olan fotokapanların bakım, konum ve kart değişim işlemleri de düzenli olarak yapılıyor.