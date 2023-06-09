Elazığ'da yaban hayatını görüntüleyen fotokapanların bakımı yapıldı

Doğa Koruma ve Mili Parklar Elazığ Şubesi görevlileri tarafından, doğaya yerleştirilen fotokapanların bakımı yapıldı. Isıya ve harekete duyarlı olan, video ile fotoğraf çekme özelliği bulunan fotokapanlar sayesinde, hayvanların doğal yaşamına ilişkin bilgiler elde ediliyor. Hayvan popülasyonunun artması, korunması ve kayıt altına alınması adına önemli görevler gören fotokapanlar, ayrıca kaçak avlanmanın da önünü geçilerek kaçak avcıların tespit edilmesini sağlıyor. Bu çerçevede ekipler tarafından arazide kurulu olan fotokapanların bakım, konum ve kart değişim işlemleri yapıldı.