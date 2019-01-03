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Elazığ'da yaban hayvanları için 2 ton yem bırakıldı

Elazığ’da yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı.

Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı.


Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen kentte Doğu Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaban hayvanlarının kış şartlarından etkilenmemesi için merkez ve ilçelerde yüksek noktalara 1 ton buğday ile 1 ton kuru yem bıraktı.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada,"Şube Müdürlüğümüzce, yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemeleri için, merkez köyler ile tüm ilçe köylerine yaklaşık 1 ton buğday ve 1 ton kuru yem bırakılmıştır"denildi.

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