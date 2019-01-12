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Elazığ'da yaban hayvanları için 4 ton yem bırakıldı

Elazığ’da yaban hayvanları için doğaya 4 ton yem bırakıldı.

Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya 4 ton yem bırakıldı.


Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen kentte Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri yaban hayvanları için çalışma yaptı. Ekipler, yaban hayvanlarının kış şartlarından etkilenmemesi için merkez ve ilçelerde yaban hayvanlarının uğrak noktaları olan yerlere ton 1 ton kuru yem ile 3 ton 350 kilogram buğday bıraktı.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada," Doğaya yem bırakma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu doğrultuda Elazığ merkez ve ilçelerdeki yaban hayvanları için bin kilogram kuru yem, 3 ton 350 kilogram buğday bırakılmıştır"denildi.


Daha öncede farklı bölgelere 2 ton yem bırakılmıştı.

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